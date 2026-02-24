Sostenibilità ambientale e sicurezza Riparte il progetto Spugna Lavori su strade parcheggi e piazze

Da ilgiorno.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “Spugna” riparte da San Giorgio su Legnano, dopo che lavori su strade, parcheggi e piazze sono stati interrotti a causa di ritardi nei finanziamenti. La Città metropolitana di Milano ha deciso di riprendere le attività per migliorare la gestione delle acque piovane e ridurre l’inquinamento. L’intervento prevede la realizzazione di nuove aree verdi e sistemi di drenaggio innovativi. Le nuove fasi dei lavori coinvolgono diverse zone della città.

sostenibilit224 ambientale e sicurezza riparte il progetto spugna lavori su strade parcheggi e piazze
© Ilgiorno.it - Sostenibilità ambientale e sicurezza. Riparte il progetto “Spugna”. Lavori su strade, parcheggi e piazze

Riparte da San Giorgio su Legnano il tour istituzionale di Città metropolitana di Milano dedicato al progetto “ Spugna ”, uno dei più ambiziosi interventi di rigenerazione urbana e adattamento climatico finanziati dal Pnrr. Un percorso itinerante che toccherà diversi comuni dell’area metropolitana per raccontare ai cittadini cosa sta cambiando – e perché – sotto i loro occhi. L’obiettivo è trasformare le superfici impermeabili (strade, parcheggi, piazze) in aree capaci di assorbire e trattenere l’acqua piovana, riducendo il rischio di allagamenti e sovraccarico delle reti fognarie durante gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Niscemi riparte dopo la frana: Anas al lavoro su strade provinciali per ripristinare collegamenti e sicurezza.A Niscemi, una frana ha danneggiato le strade provinciali, spingendo Anas a intervenire subito per riparare i collegamenti e garantire la sicurezza.

Bari, terminati i lavori del progetto GreenSkills su professioni per la sostenibilità e la transizione ecologicaLa città di Bari annuncia la conclusione dei lavori del progetto GreenSkills, un'iniziativa europea dedicata a formare professionisti sulla sostenibilità e la transizione ecologica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sostenibilità ambientale e sicurezza. Riparte il progetto Spugna. Lavori su strade, parcheggi e piazze; sostenibilità e sicurezza alimentare dipendono dai dati; Il greenwashing mette a rischio la sicurezza alimentare; Ambiente e salute integrate la strategia sostenibile.

Forlì Ambiente: Sicurezza e sostenibilità le nostre linee guidaInnovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro. Sono solo alcune delle molte parole chiave scritte nel futuro di Forlì Ambiente, la società cooperativa nata nel 2016 dalla ... ilrestodelcarlino.it

Digitalizzazione e dati per la sicurezza e la sostenibilità agroalimentareDRG4FOOD ed ENEA per la digitalizzazione della filiera agroalimentare con tracciabilità, nutrizione personalizzata ed educazione alimentare ... esg360.it