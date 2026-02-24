Sostenibilità ambientale e sicurezza Riparte il progetto Spugna Lavori su strade parcheggi e piazze

Il progetto “Spugna” riparte da San Giorgio su Legnano, dopo che lavori su strade, parcheggi e piazze sono stati interrotti a causa di ritardi nei finanziamenti. La Città metropolitana di Milano ha deciso di riprendere le attività per migliorare la gestione delle acque piovane e ridurre l’inquinamento. L’intervento prevede la realizzazione di nuove aree verdi e sistemi di drenaggio innovativi. Le nuove fasi dei lavori coinvolgono diverse zone della città.

Riparte da San Giorgio su Legnano il tour istituzionale di Città metropolitana di Milano dedicato al progetto “ Spugna ”, uno dei più ambiziosi interventi di rigenerazione urbana e adattamento climatico finanziati dal Pnrr. Un percorso itinerante che toccherà diversi comuni dell’area metropolitana per raccontare ai cittadini cosa sta cambiando – e perché – sotto i loro occhi. L’obiettivo è trasformare le superfici impermeabili (strade, parcheggi, piazze) in aree capaci di assorbire e trattenere l’acqua piovana, riducendo il rischio di allagamenti e sovraccarico delle reti fognarie durante gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Niscemi riparte dopo la frana: Anas al lavoro su strade provinciali per ripristinare collegamenti e sicurezza.A Niscemi, una frana ha danneggiato le strade provinciali, spingendo Anas a intervenire subito per riparare i collegamenti e garantire la sicurezza.

Bari, terminati i lavori del progetto GreenSkills su professioni per la sostenibilità e la transizione ecologicaLa città di Bari annuncia la conclusione dei lavori del progetto GreenSkills, un'iniziativa europea dedicata a formare professionisti sulla sostenibilità e la transizione ecologica.

