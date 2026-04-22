Farmaci Olesen Novo Nordisk | Con ReMed raccolte 1,5 tonnellate di materiali plastici

Da iltempo.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, il progetto ReMed, avviato come iniziativa pilota, coinvolge attualmente sette città e si occupa della raccolta di materiali plastici provenienti dai farmaci. Finora sono state raccolte circa 1,5 tonnellate di materiali plastici. Questa operazione si inserisce in un più ampio sforzo di gestione sostenibile dei rifiuti derivanti dal settore farmaceutico.

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - "ReMed nasce come progetto pilota in Italia e raggruppa 7 città. Al momento abbiamo raccolto 1 tonnellata e mezzo di materiali. Immaginate cosa può significare per la raccolta di materiali plastici da destinare al riciclo coinvolgere 14 città e non 7". Così il general manager di Novo Nordisk Italia, Jens Pii Olesen, commentando i dati raccolti su 7 città, ha annunciato l'ampliamento del progetto ReMed nel corso dell'incontro con la stampa, oggi a Roma, nella Giornata mondiale della Terra. Il programma, avviato nel 2024 coinvolgendo alcune delle principali città italiane, attualmente è arrivato a interessarne 14 (Torino, Cuneo, Novara, Milano, Varese, Bologna, Parma, Rimini, Modena, Ferrara, Imola, Roma, Napoli, Bari) e punta a una copertura capillare entro la fine del 2027.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Farmaci, Olesen (Novo Nordisk): "Con ReMed raccolte 1,5 tonnellate di materiali plastici"

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