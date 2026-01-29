Ciclismo | Coppa Italia Regioni Olesen Novo Nordisk ' partnership per lotta a obesità e diabete'

Questa mattina a Roma, Olesen, rappresentante del team Novo Nordisk, ha annunciato una partnership con la Lega Ciclismo Professionistico. L’obiettivo è usare il ciclismo come veicolo per sensibilizzare sulla lotta all’obesità e al diabete, promuovendo prevenzione, assistenza e cure. La collaborazione mira a coinvolgere atleti e pubblico in iniziative concrete e mirate.

Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - “Essere official health partner della Lega Ciclismo Professionistico per noi è strategico perché ci permette di sviluppare i nostri obiettivi di prevenzione, assistenza e cura di patologie come l'obesità e il diabete. La Coppa delle Regioni rappresenta un'occasione unica: una piattaforma per la sensibilizzazione e la prevenzione di queste malattie”. Lo ha dichiarato Jens Pii Olesen, General Manager di Novo Nordisk Italia, a margine dell'evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L'evento si è tenuto presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ciclismo: Coppa Italia Regioni, Olesen (Novo Nordisk), 'partnership per lotta a obesità e diabete' Approfondimenti su Olesen CoppaItalia Novo Nordisk Italia, Jens Pii Olesen è il nuovo General manager Novo Nordisk Italia annuncia la nomina di Jens Pii Olesen come nuovo General Manager. Farmaceutica: Jens Pii Olesen alla guida di Novo Nordisk Italia Jens Pii Olesen è stato nominato nuovo General Manager di Novo Nordisk Italia, come annunciato dall’azienda. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olesen CoppaItalia Argomenti discussi: Coppa Italia Regioni 2026, Pella: Arrivare in tutte Regioni per contrasto inattività fisica; Torna la Coppa Italia delle Regioni, Pella: Cresceremo ancora; Torna la Coppa Italia delle Regioni, il via dalla Sardegna; LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI SALE A QUOTA 17 E INSEGUE QUOTA 20, TRA TRAGUARDI SICUREZZA E TEMI SOCIALI. Ciclismo, Coppa Italia delle Regioni: presentata la terza edizionePromossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico, presieduta da Roberto Pella, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, guidata da Massimiliano Fedriga ... adnkronos.com Ciclismo: Coppa Italia Regioni, Olesen (Novo Nordisk), 'partnership per lotta a obesità e diabete'Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - Essere official health partner della Lega Ciclismo Professionistico per noi è strategico perché ci permette di ... iltempo.it Coppa Italia Femminile, verso Fiorentina-Milan: le parole di Pinones-Arce e Bakker - facebook.com facebook . @seriecofficial | Coppa Italia Regionale, Potenza e Latina in finale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.