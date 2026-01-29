Coppa Italia delle Regioni Olesen Novo Nordisk | Partnership per lotta a obesità e diabete
Olesen di Novo Nordisk annuncia una partnership con la Lega Ciclismo Professionistico. L’obiettivo è usare questa collaborazione per promuovere la prevenzione e la cura di obesità e diabete. La campagna punta a sensibilizzare il pubblico e a rafforzare l’impegno dell’azienda nel campo della salute.
Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - “Essere official health partner della Lega Ciclismo Professionistico per noi è strategico perché ci permette di sviluppare i nostri obiettivi di prevenzione, assistenza e cura di patologie come l'obesità e il diabete. La Coppa delle Regioni rappresenta un'occasione unica: una piattaforma per la sensibilizzazione e la prevenzione di queste malattie”. Lo ha dichiarato Jens Pii Olesen, General Manager di Novo Nordisk Italia, a margine dell'evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L'evento si è tenuto presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
