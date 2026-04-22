Oggi si discute di sostenibilità e dell’impatto dei farmaci sulla società. Un rappresentante di Forza Italia ha affermato che ReMed, un progetto legato alla gestione dei farmaci, restituisce qualcosa alla comunità per contribuire a un miglioramento del pianeta. La conversazione si concentra sulle iniziative e sui benefici ambientali associati a questa iniziativa, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni profonde.

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - "Oggi parliamo della sostenibilità, ma ci tengo a precisare che non lo facciamo perché questa è la Giornata mondiale della Terra, lo facciamo per raccontare un progetto che si innesta in altri progetti e che riguarda la capacità di abitare al meglio il pianeta in cui viviamo". Così l'onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati, intervenendo oggi a Roma, nel giorno dell'Earth Day, a un incontro con la stampa per un aggiornamento sul 'Progetto ReMed: da rifiuti a risorsa, un'alleanza per l'ambiente', programma di collaborazione pubblico-privato che coniuga salute e sostenibilità ambientale, con istituzioni, Comuni e farmacisti, per rilanciare l'economia circolare applicata alla salute, nel quadro della strategia 'Circular for Zero - the new era' di Novo Nordisk.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, Mulè (Fi): "ReMed restituisce qualcosa alla società per abitare meglio il pianeta"

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