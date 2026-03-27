Tajani minaccia l’addio a FI | Se salta il capogruppo alla Camera Barelli me ne vado in pole Occhiuto poi Mulè - RUMORS
Il leader di un importante partito ha dichiarato che potrebbe lasciare il suo incarico se non verrà confermato il capogruppo alla Camera. La notizia ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici di rilievo, mentre si fanno insistenti voci su possibili nomi per la successione. La situazione resta tesa e ancora da definire ufficialmente.
In pole position per sostituire Tajani, secondo rumors raccolti dal Giornale d'Italia, ci sarebbe Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, considerato affidabile e vicino a Marina Berlusconi, che nel frattempo sta preparando la discesa in campo prevista per ottobre 2026, come anticipato dal Gio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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