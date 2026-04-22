Un progetto denominato ReMed, avviato in alcune grandi città italiane, si occupa di raccogliere le penne da insulina usate. L'iniziativa coinvolge collaborazioni tra amministrazioni comunali e un'azienda specializzata nel riciclo di farmaci. Recentemente, un rappresentante dell’Anci ha annunciato che il progetto è pronto a espandersi in altri comuni del Paese, con l’obiettivo di aumentare la raccolta e il corretto smaltimento di questi dispositivi medici.

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Partito da alcune grandi città, il porgetto ReMed "è ora pronto ad estendersi in molti altri Comuni italiani per raccogliere le penne da insulina usate. E' una modalità di riciclo intelligente di rifiuti speciali che, se vengono opportunamente raccolti, rappresentano una grande risorsa, mentre se dispersi nell'indifferenziata rappresentano un problema ambientale. Una collaborazione tra i Comuni e una grande azienda, per fare in modo che questa risorsa possa essere ben utilizzata, è ideale per la protezione dell'ambiente forte del riuso e del riciclo a 360 gradi". Sono le parole di Gaetano...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, Manfredi (Anci): "Con ReMed collaborazione tra Comuni e azienda su riciclo"

Farmaci: Manfredi (Anci), ‘Remed è riciclo intelligente’

Notizie correlate

Leggi anche: Enti locali, Manfredi (Anci): "Su attuazione Pnrr da piccoli comuni performance come grandi città"

Leggi anche: Farmaci, Olesen (Novo Nordisk): "Con ReMed raccolte 1,5 tonnellate di materiali plastici"

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Riciclo penne monouso, si amplia la rete di farmacie per la raccolta rifiuti; Farmaci, cresce la rete che trasforma dispositivi iniettabili da rifiuto a risorsa.

Farmaci, Manfredi (Anci): Con ReMed collaborazione tra Comuni e azienda su riciclo(Adnkronos) – Partito da alcune grandi città, il porgetto ReMed è ora pronto ad estendersi in molti altri Comuni italiani per raccogliere le penne da insulina usate. E’ una modalità di riciclo ... cremonaoggi.it

Farmaci, Olesen (Novo Nordisk): Con ReMed raccolte 1,5 tonnellate di materiali plasticiReMed nasce come progetto pilota in Italia e raggruppa 7 città. Al momento abbiamo raccolto 1 tonnellata e mezzo di materiali. Immaginate cosa può significare per la raccolta di materiali plastici da ... adnkronos.com

Un nome cestistico, tra inventiva e originalità, titoli distintivi, Annibale e gli elefanti, ricetta magica, calderone fumante, influenze e stimoli infiniti, mescolare con cura. Pietre, sofferenza e deliri funk, sottotraccia per intenditori, gioielli preziosi, voci fuori dal coro, - facebook.com facebook