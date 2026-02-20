Enti locali Manfredi Anci | Su attuazione Pnrr da piccoli comuni performance come grandi città

Il presidente di Anci, Manfredi, ha annunciato che i piccoli comuni stanno attuando il PNRR con la stessa efficacia delle grandi città. Questa notizia arriva dopo che alcuni municipi hanno completato progetti di infrastrutture e digitalizzazione in tempi record. In diverse aree, i risultati sono sorprendenti, dimostrando che anche i territori più piccoli sanno gestire risorse e interventi complessi. La soddisfazione di Manfredi deriva dal fatto che queste performance confermano il valore delle capacità locali di innovare e migliorare i servizi pubblici. Ora, l’attenzione si sposta sulla continuità di questi risultati.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto un dato molto importante nell'attuazione del Pnrr per i piccoli comuni, hanno avuto le stesse performance delle grandi città ed è un fattore che conferma la presenza di straordinarie potenzialità. Dobbiamo continuare a investire sulle infrastrutture nei piccoli comuni, quindi rifinanziando il fondo dei comuni che garantisce continuità". Lo ha affermato il sindaco di Napoli e presidente di Anci, Gaetano Manfredi, intervenuto agli Stati Generali dei piccoli comuni dell'Anci. "Vanno rafforzate le competenze, ma vanno anche valutate le azioni positive di affiancamento tecnico e amministrativo che sono state realizzate con il Pnrr; tutto ciò potrebbe far diventare questa esperienza da straordinaria a ordinaria.