Farmaceutica Merck | nel sito di Modugno-Bari nuova linea per farmaci iniettabili in siringa

Merck ha inaugurato una nuova linea di produzione di farmaci iniettabili nel sito di Modugno-Bari. L’annuncio è arrivato il 26 gennaio, durante un incontro all’università di Bari. La nuova tecnologia, installata nel laboratorio, permette di produrre siringhe con un sistema 'in isolatore' di ultima generazione. Un passo avanti per la produzione farmaceutica locale, che punta a migliorare la qualità e la sicurezza dei farmaci iniettabili.

Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - E' stata annunciata il 26 gennaio, nel corso di un incontro tenutosi presso l'università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco, la conclusione del progetto di sviluppo sperimentale finalizzato all'introduzione di una nuova tecnologia nel sito Merck di Modugno-Bari: la nuova linea di produzione di farmaci iniettabili in siringhe, dotata di una tecnologia 'in isolatore' di ultima generazione. L'evento, dal titolo 'A lezione di impianti. Progetto di sviluppo sperimentale New syringe line, Merck, Sito di Modugno-Bari', è stato l'occasione per condividere i risultati ottenuti con il mondo accademico, industriale e istituzionale, confermando il ruolo strategico del sito pugliese di Merck come polo di innovazione tecnologica al servizio della produzione farmaceutica e della salute dei pazienti.

