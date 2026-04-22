Fantacampionato rimossa l' ammonizione a De Gea | classifiche ricalcolate

Il Giudice sportivo ha annunciato che l'ammonizione assegnata a un portiere durante l'ultima giornata di campionato è stata rimossa. Di conseguenza, le classifiche aggiornate non includono più la penalizzazione, modificando i punteggi e le posizioni di diversi giocatori. La decisione riguarda un episodio specifico che aveva portato alla sanzione, successivamente revocata. Le nuove classifiche sono state ricalcolate e pubblicate ufficialmente.

A differenza di quanto segnalato inizialmente sulla piattaforma del Fantacampionato Gazzetta, David De Gea non ha ricevuto un'ammonizione, e di conseguenza un malus da 0,5, nel match tra Lecce e Fiorentina valido per la 33ª giornata. Il portiere viola non è stato sanzionato con il cartellino giallo per perdita di tempo al 76' della partita come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo. In seguito a questa decisione, il punteggio di giornata al Fantacampionato è stato ricalcolato: il fantavoto finale di De Gea è dunque di 5 e non di 4,5, non essendo più da conteggiare il -0,5 dell'ammonizione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, rimossa l'ammonizione a De Gea: classifiche ricalcolate Notizie correlate Fantacampionato, le classifiche dopo la 22ª giornata: Laura Ferrara in testa alla generaleCon il successo dell'Udinese per 3-1 contro il Verona si è chiusa anche la 22ª giornata di Serie A. Fantacampionato, le classifiche dopo la 23ª giornata: Laura Ferrara in testa alla generaleCon il successo il netto successo del Milan sul Bologna si è chiusa anche la 23ª giornata di Serie A.