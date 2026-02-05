Fantacampionato le classifiche dopo la 23ª giornata | Laura Ferrara in testa alla generale

Laura Ferrara si prende la vetta della classifica generale dopo la 23ª giornata. La competizione tra i fantasportivi si fa sempre più infuocata, con i lettori che continuano a seguire da vicino ogni aggiornamento. La sfida tra i partecipanti resta aperta, e molti si preparano a giocarsi le ultime chance di migliorare il punteggio.

Con il successo il netto successo del Milan sul Bologna si è chiusa anche la 23ª giornata di Serie A. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Marco Rinaldin (111,5); 2) Giovanni Raccuglia (110,5); 3) Andrea Magnolo (110); 4) Lorenzo Diomede (109,5); 5) Ivan Irenze (109,5); 6) Marco Barbuiani (109); 7) Silvestro Ibba (108,5); 8) Dante Cerase (108,5); 9) Antonino Memoli (108); 10) Roberto Orru (108); 11) Pasquale Rignanese (107,5); 12) Amante Baggio (107,5); 13) Alessandro Giampieri (107,5); 14) Giorgio Lemioldi (107,5); 15) Luca Bresciani (107); 16) Tiziano Forconi (107); 17) Gianluca Provenzano (107); 18) Giuseppe Vetere (107); 19) Jacopo Bonatti (107); 20) Pietro F. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

