Dopo la 22ª giornata di Fantacampionato, Laura Ferrara si conferma in testa alla classifica generale. Le varie classifiche, tra giornata e lettori, mostrano chiaramente la sua posizione di vantaggio. La competizione si fa sempre più interessante e i tifosi restano incollati ai loro schermi per seguire gli aggiornamenti.

Con il successo dell'Udinese per 3-1 contro il Verona si è chiusa anche la 22ª giornata di Serie A. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Michele Di Manno (122,5); 2) Rossano Antenucci (117); 3) Gianni Besseghini (117); 4) Giuseppe Marseglia (116,5); 5) Alessandro Clementi (116,5); 6) Davide Dal Santo (116,5); 7) Simone Settimi (116); 8) Matteo Battistelli (115,5); 9) Marco Rinaldin (115,5); 10) Vito Falcitelli (115,5); 11) Manuela Zaccariello (115,5); 12) Jennifer Tognetti (114,5); 13) Francesco Gianmaria Tarallo (114,5); 14) Luca Chiadini (114); 15) Roberto Biagioni (114); 16) Sara Garuti (114); 17) Francesco Sicuro (114); 18) Giorgio Pallunto (114); 19) Alfredo Zamboni (114); 20) Daniel Rene Aymonod (113,5). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 22ª giornata: Laura Ferrara in testa alla generale

Approfondimenti su Laura Ferrara

Ecco le classifiche aggiornate dopo la 21ª giornata del Fantacampionato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Laura Ferrara

Argomenti discussi: Fantacampionato, le classifiche dopo la 21ª giornata: Laura Ferrara in testa alla generale; Fantacampionato, le classifiche dopo la 15ª giornata: Sergio Palmieri in testa alla classifica generale; Fanta SX 2026 – Classifica Round #2; Fantacalcio 2025/2026, nuovi acquisti di gennaio: tutti i giocatori arrivati in Serie A, ruolo e consigli per l'asta di riparazione.

Fantacampionato, il vincitore della 22ª giornata è Michele Di MannoPer il fantallenatore primo posto in classifica con 122,5 punti ottenuti dalla squadra Miky 84 e un voucher Valtur da 1.000 euro in premio ... gazzetta.it

Fantacampionato, la flop 11 della 22ª giornata di Serie ALa 22ª giornata di Serie 2025-26 si è chiusa con il successo dell'Udinese per 3-1 a Verona. Tra i gialloblù troviamo alcuni dei protagonisti in negativo del weekend al Fantacampionato: Lirola e Nelsso ... gazzetta.it

La rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti ha incontrato, martedì 20 gennaio, Luca Rambaldi, atleta della Nazionale italiana di canottaggio, protagonista di una carriera sportiva di assoluto rilievo a livello internazionale, e iscritto al secondo anno de - facebook.com facebook