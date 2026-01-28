Fantacampionato le classifiche dopo la 22ª giornata | Laura Ferrara in testa alla generale

Dopo la 22ª giornata di Fantacampionato, Laura Ferrara si conferma in testa alla classifica generale. Le varie classifiche, tra giornata e lettori, mostrano chiaramente la sua posizione di vantaggio. La competizione si fa sempre più interessante e i tifosi restano incollati ai loro schermi per seguire gli aggiornamenti.

Con il successo dell'Udinese per 3-1 contro il Verona si è chiusa anche la 22ª giornata di Serie A. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Michele Di Manno (122,5); 2) Rossano Antenucci (117); 3) Gianni Besseghini (117); 4) Giuseppe Marseglia (116,5); 5) Alessandro Clementi (116,5); 6) Davide Dal Santo (116,5); 7) Simone Settimi (116); 8) Matteo Battistelli (115,5); 9) Marco Rinaldin (115,5); 10) Vito Falcitelli (115,5); 11) Manuela Zaccariello (115,5); 12) Jennifer Tognetti (114,5); 13) Francesco Gianmaria Tarallo (114,5); 14) Luca Chiadini (114); 15) Roberto Biagioni (114); 16) Sara Garuti (114); 17) Francesco Sicuro (114); 18) Giorgio Pallunto (114); 19) Alfredo Zamboni (114); 20) Daniel Rene Aymonod (113,5). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

