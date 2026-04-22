Fantacampionato le classifiche dopo la 33ª giornata | Luca Nadini in testa alla generale

Dopo la 33ª giornata di fantacampionato, la classifica generale mostra Luca Nadini in prima posizione. Sono state aggiornate anche le classifiche di giornata e quella dei lettori del quotidiano. I dati riflettono le prestazioni delle squadre e dei giocatori durante questa fase del torneo. Le posizioni sono state definite in base ai punteggi accumulati nelle ultime partite e alle preferenze espresse dai lettori.

La 33ª giornata di Serie A si è conclusa con il pareggio per 1 a 1 tra Lecce e Fiorentina. Con le pagelle, i fantavoti e i punteggi finali già pubblicati, è il momento del riepilogo delle classifiche del Fantacampionato Gazzetta: ecco le prime venti posizioni della classifica di giornata, della generale e della speciale graduatoria riservata ai lettori del quotidiano. 1) Ferdinando Inglese (99 punti); 2) Luigi Tordo (96,5); 3) Nicolò Basteri (96,5); 4) Alessandro Garofalo (96,5); 5) Antonio Ruiu (196); 6) Giuseppe Faraci (95); 7) Hannes Waldner (95); 8) Stefano Vidili (94,5); 9) Davide Forzan (94,5); 10) Simone Pasotti (94,5); 11) Riccardo...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 33ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale Notizie correlate Fantacampionato, le classifiche dopo la 28ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 28ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria casalinga della Lazio contro il Sassuolo. Fantacampionato, le classifiche dopo la 29ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleLa 29ª giornata di Fantacampionato si è conclusa con la vittoria esterna della Fiorentina nei confronti della Cremonese. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fantacampionato, le classifiche dopo la 32ª giornata: Luca Nadini in testa alla generale; Fantacampionato le classifiche dopo la 32ª giornata | Luca Nadini in testa alla generale; Wec Goodyear è fornitore unico nella categoria LMGT3 E a Imola torna il dirigibile Blimp; Dalla polvere di Abidjan alla Florida fino a Lipsia Diomande alla conquista del mondo e forse del Liverpool. Fantacampionato, le classifiche dopo la 32ª giornata: Luca Nadini in testa alla generaleClassifica generale, classifica di giornata e classifica dei lettori del quotidiano: ecco le graduatorie nelle varie competizioni del Fantacampionato ... msn.com Fantacampionato, le classifiche dopo la 30ª giornata: Davide Arpini in testa alla generaleClassifica generale, classifica di giornata e classifica dei lettori del quotidiano: ecco le graduatorie nelle varie competizioni del Fantacampionato ... gazzetta.it Luca Ciammarughi. . Un po’ di Bach al Jardin Musical - facebook.com facebook