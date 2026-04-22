Il vincitore della 33ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Ferdinando Inglese, alla guida della squadra “Nerri”. Con 99 punti totali, arrivati grazie ai numerosi bonus offensivi e ai contributi decisivi di due subentrati, ha conquistato il primo posto nella classifica di giornata. Solo un’insufficienza tra gli undici titolari (Vasquez) e un bottino ricchissimo tra gol, assist e clean sheet. Determinanti anche le reti arrivate dal centrocampo, con Zielinski, Khephren Thuram e Basic tutti a segno. Non sono mancati bonus nemmeno da difesa e attacco, dove ha brillato Marcus Thuram. Ecco nel dettaglio la formazione che ha portato Ferdinando in vetta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, il vincitore della 33ª giornata è Ferdinando Inglese

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