Fano sud caos sul Ponte Metauro | Anas lo chiuderà per dieci mesi

Da qualche giorno, Fano sud vive una situazione di disagi a causa dell’attivazione del senso unico alternato con semaforo sul Ponte Metauro. La modifica al traffico è stata decisa in vista di lavori di riqualificazione strutturale, che prevedono la chiusura del ponte per circa dieci mesi. La modifica alla viabilità ha creato disagi tra gli automobilisti che devono trovare percorsi alternativi. I lavori sono stati annunciati dall’ente gestore della strada.

di Anna Marchetti Fano sud nel caos: dall’altro ieri è attivo il senso unico alternato, con semaforo, sul Ponte Metauro dove stanno per partire i lavori di riqualificazione strutturale. "La prospettiva di Anas – fa presente il sindaco Luca Serfilippi – è di chiudere l’infrastruttura per 10 mesi. Abbiamo subito chiesto un incontro, fissato per oggi alle 15 in Regione, ma Anas non ha avuto la decenza di aspettare che si tenesse il vertice in Ancona". E ancora Serfilippi: "Avrebbero potuto far partire gli attuali lavori, che sono propedeutici al futuro cantiere, dopo l’incontro di oggi, invece ci siamo trovati a gestire una situazione complicata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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