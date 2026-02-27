Lavori al ponte sull’Elsa | Chiuderà per sette mesi

Sono iniziati i lavori di adeguamento del ponte sull’Elsa a Certaldo, che comporteranno una chiusura di circa sette mesi. La strada principale sarà temporaneamente interdetta al traffico, con ripercussioni sulla viabilità locale. Le opere mirano a migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura, coinvolgendo cantieri e percorsi alternativi per i cittadini. La chiusura rimarrà in vigore fino al termine dei lavori.

Entrano nel vivo i lavori di adeguamento del ponte sull'Elsa a Certaldo. Come previsto dal cronoprogramma predisposto dalla Città Metropolitana, da lunedì l'infrastruttura sarà completamente chiusa al traffico (fino al 30 settembre) per consentire il rifacimento dell'impalcato nell'ambito del maxi-intervento volto ad adeguare sul piano sismico il ponte. "L'intervento consentirà di restituire alla comunità un ponte consolidato e adeguato alle attuali esigenze di mobilità – commenta Emma Donnini, consigliera della Metrocittà con delega alla Viabilità – il progetto prevede l'allargamento dell'impalcato, con marciapiedi più ampi e corsie veicolari portate a 3,50 metri, superando così le attuali criticità".