Famiglia nel bosco la ressa alla Camera per ascoltare Nathan e Catherine | Boom di accrediti – I video

Alla Camera dei Deputati si è registrato un grande afflusso di persone nella sala stampa, dove si sta svolgendo un incontro sul caso della famiglia residente nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono presenti all’evento, che ha attirato un numero elevato di accrediti e spettatori interessati a seguire la discussione. La riunione si svolge in un clima di grande attenzione e curiosità.

Grande affluenza alla Camera dei Deputati, dove nella sala stampa è in corso un incontro sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli (Chieti) alla presenza di Nathan Trevallion e Catherine Birmingam. Su invito della presidente della commissione Infanzia, Michela Brambilla, l’evento ha registrato una richiesta di accrediti record. Secondo l’ufficio stampa, circa quattro volte la capienza della sala. In contemporanea si attende la fiducia sul decreto sicurezza, ma l’attenzione mediatica sembra tutta concentrata sui due neorurali. L’incontro, in programma alle 17.30, vedrà la partecipazione di esperti del mondo accademico e...🔗 Leggi su Open.online

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