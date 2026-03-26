Una famiglia si trovava nel bosco quando una persona ha commentato che, se fosse passato il sì, la riforma avrebbe affrontato alcune carenze. Nel frattempo, il presidente del Senato ha dichiarato di aver cercato di ridurre la tensione generata dalla vicenda. Un video mostra le conversazioni e le affermazioni fatte in quel contesto.

Il presidente del Senato ha affermato che era sua "intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda". Egli ha inoltre sottolineato la sua posizione politica e la sua opinione sul referendum che, se vinto, avrebbe potuto "alleviare le sfortune della famiglia". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, La russa a Catherine e Nathan : "Se avesse vinto il sì, la riforma avrebbe affrontato queste inadeguatezze" - VIDEO

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