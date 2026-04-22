Durante un incontro pubblico alla Camera, Catherine Trevallion, madre dei bambini coinvolti nel caso noto come “famiglia nel bosco”, ha commentato la situazione descrivendo la crudeltà subita come senza precedenti. La testimonianza si è svolta nel contesto di un dibattito promosso dalla presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Michela Vittoria Brambilla. La donna ha espresso il suo dolore e la sua preoccupazione per quanto accaduto ai figli.

Parla Catherine Trevallion, la madre dei bambini della ‘famiglia nel bosco’, nell’incontro pubblico organizzato alla Camera dei Deputati dalla presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Michela Vittoria Brambilla. “ Siamo affranti perché sappiamo che i nostri bambini soffrono e non possiamo riportarli a casa dove sono amati. Ho visto la loro sofferenza nella casa rifugio e sento Nathan che piange e si lamenta nel sonno. Mi sento impotente ed è terribile, da donna che ha speso tutta la vita aiutando gli altri. È stata la cosa più crudele che ho visto fatta a dei bambini in tutta la mia vita “, ha detto la donna australiana, alla quale il Tribunale dei minori ha impedito di restare con i figli nella casa famiglia di Vasto dove i bambini erano stati accolti dal 20 novembre.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, la madre: “Mai vista una crudeltà come questa su dei bambini”

La famiglia nel bosco, allontanati dalla mamma: una nuova struttura per i bimbi

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