Una famiglia che vive nel bosco ha espresso dolore e preoccupazione, riferendo che i propri bambini stanno soffrendo a causa di una situazione di crudeltà che non hanno mai visto prima. La donna ha dichiarato di essere affranta perché i figli sono lontani da loro e non possono riportarli a casa, dove sono amati. La famiglia si trova in una condizione di disagio e ha manifestato il proprio stato d’animo di fronte alla sofferenza dei bambini.

“Siamo affranti perché sappiamo che i nostri bambini soffrono e non possiamo riportarli a casa dove sono amati. Ho visto la loro sofferenza nella casa rifugio e sento Nathan che piange e si lamenta nel sonno. Mi sento impotente ed è terribile, da donna che ha speso tutta la vita aiutando gli altri. È stata la cosa più crudele che ho visto fatta a dei bambini in tutta la mia vita”. Così Catherine Trevallion, mamma dei bambini della ‘famiglia nel bosco’, nell’incontro pubblico organizzato alla Camera dei Deputati dalla presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Michela Vittoria Brambilla. È quindi intervenuto...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion: "Mai vista crudeltà come questa su bambini"

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Michela Vittoria Brambilla. . Oggi alle 17:30 ho convocato alla Camera dei Deputati Catherine e Nathan Trevallion per ripercorrere e fare luce sul "calvario" della famiglia nel bosco per portare all'attenzione ciò che è più importante: il superiore interesse del mi - facebook.com facebook