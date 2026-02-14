Famiglia nel bosco | Mamma Catherine è crollata mai vista così

Catherine, madre della famiglia nel bosco, si è sgretolata in lacrime dopo un’ora e mezza di attesa estenuante. La donna, visibilmente scossa, ha lasciato il luogo con il volto segnato dal pianto, mentre i soccorritori cercavano di confortarla. La scena si è svolta in un clima di grande tensione, con altri membri della famiglia che si stringevano intorno, incapaci di nascondere la preoccupazione.

È uscita con il volto rigato dalle lacrime, dopo un’ora e mezza che – raccontano – è sembrata infinita. Davanti all’ingresso del Centro di psicologia e psicoterapia di Palazzo Manieri, nel cuore dell’Abruzzo, l’immagine era quella di una madre piegata dalla stanchezza, ma ancora aggrappata a ogni parola, a ogni spiraglio. La terza valutazione psicodiagnostica disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila si è conclusa così, con un crollo emotivo che ha lasciato il segno. Ad accompagnarla, come nelle precedenti convocazioni, c’erano i l marito Nathan Trevallion, l’avvocata Danila Solinas e la psicologa di parte Martina Aiello.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La vicenda della famiglia nel bosco, scoperta recentemente, ha attirato l’attenzione pubblica.

Catherine Birmingham, madre dei tre bambini della famiglia nel bosco, sta attraversando un momento difficile.

