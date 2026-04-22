Famiglia nel bosco Brambilla | Violenza di Stato Sistema da riformare
Una famiglia si trova al centro di un dibattito pubblico dopo un episodio di violenza di Stato. Un rappresentante ha spiegato di aver organizzato l'incontro con l’obiettivo di fare chiarezza e ottenere giustizia per la coppia coinvolta, che sta vivendo un periodo difficile. La vicenda riguarda un intervento delle forze dell’ordine in un’area boschiva, che ha suscitato polemiche e richieste di riforma del sistema.
"Ho voluto promuovere questo incontro per fare chiarezza a spero giustizia. Questa coppia sta vivendo un vero calvario". Lo ha detto la deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione infanzia, entrando alla Camera tenendo per mano Catherine Birmingham e Nathan Trevallion prima dell’inizio della conferenza stampa dal titolo 'Voglio tornare a casa. Il calvario della famiglia nel bosco'. “Non mi darò pace finché questa vicenda, partita male e continuata peggio, non avrà soluzione”, ha assicurato Brambilla. La deputata non ha dubbi sulla sorte dei figli dei coniugi Trevallion: "Dovevano essere lasciati alla loro famiglia, perché oggi soffrono.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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