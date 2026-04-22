Una famiglia si trova al centro di un dibattito pubblico dopo un episodio di violenza di Stato. Un rappresentante ha spiegato di aver organizzato l'incontro con l’obiettivo di fare chiarezza e ottenere giustizia per la coppia coinvolta, che sta vivendo un periodo difficile. La vicenda riguarda un intervento delle forze dell’ordine in un’area boschiva, che ha suscitato polemiche e richieste di riforma del sistema.

"Ho voluto promuovere questo incontro per fare chiarezza a spero giustizia. Questa coppia sta vivendo un vero calvario". Lo ha detto la deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione infanzia, entrando alla Camera tenendo per mano Catherine Birmingham e Nathan Trevallion prima dell’inizio della conferenza stampa dal titolo 'Voglio tornare a casa. Il calvario della famiglia nel bosco'. “Non mi darò pace finché questa vicenda, partita male e continuata peggio, non avrà soluzione”, ha assicurato Brambilla. La deputata non ha dubbi sulla sorte dei figli dei coniugi Trevallion: "Dovevano essere lasciati alla loro famiglia, perché oggi soffrono.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, Brambilla: "Violenza di Stato. Sistema da riformare"

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