Un attore e altri imputati sono stati coinvolti in un procedimento giudiziario legato ai falsi green pass e certificati Covid. Sono accusati di aver emesso o utilizzato documenti falsificati durante la pandemia. Il processo si basa sulle accuse di produzione e utilizzo di certificati non autentici. La vicenda riguarda anche altri soggetti coinvolti nelle indagini.

Falsi certificati Covid e green pass: scatta il processo. La stagione più controversa della pandemia torna al centro delle cronache giudiziarie. La vicenda dei falsi certificati di vaccinazione anti Covid, utilizzati per ottenere il green pass, approda in tribunale. Tra gli imputati figura anche Pippo Franco, volto storico della televisione italiana, insieme ad alcuni membri della sua famiglia. Non si tratta di un caso isolato: sono 18 le persone rinviate a giudizio con l’accusa di falso in atto pubblico, in un’inchiesta che riporta indietro all’estate del 2021, nel pieno della campagna vaccinale. Come funzionava il sistema dei certificati falsi?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pippo Franco a processo per i falsi green pass: cosa è successo e chi sono gli altri imputati

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