Allarmi bomba a Parigi evacuate Torre Montparnasse e Sciences Po | cosa è successo
Un falso allarme bomba ha causato l’evacuazione della Torre Montparnasse e dell’istituto Sciences Po a Parigi nel pomeriggio di oggi, 20 febbraio 2026. La polizia ha ricevuto telefonate minacciose che hanno seminato il panico tra studenti e impiegati. Le forze dell’ordine hanno immediatamente messo in sicurezza i siti, ispezionando gli edifici e facendo allontanare le persone presenti. La situazione è sotto controllo, ma ancora non si conoscono le motivazioni di queste telefonate.
Momenti di panico a Parigi, dove nel tardo pomeriggio di oggi, 20 febbraio 2026, sono scattati allarmi bomba simultanei in diversi luoghi simbolo della capitale francese. Le segnalazioni sono arrivate intorno alle 18, attraverso una serie di mail minatorie inviate alle autorità e contenenti la minaccia di far esplodere più siti cittadini. Tra gli edifici interessati dai provvedimenti di sicurezza figurano la Torre Montparnasse e l’istituto universitario Sciences Po, per i quali è stata disposta l’ evacuazione immediata. Le operazioni sono state coordinate dagli agenti della Questura parigina, intervenuti per mettere in sicurezza le aree e consentire le verifiche.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Allarme bomba a Parigi, evacuate Torre Montparnasse e Sciences Po: “Le facciamo saltare in aria”A Parigi, un allarme bomba ha portato all’evacuazione di Torre Montparnasse e Sciences Po.
Riarmo e unità. Il “momento groenlandese” tra Sciences Po e l’EliseoGiuliano da Empoli ha preso il microfono al palco di Sciences Po e ha lodato il coraggio di Danimarca e Groenlandia, presenti alla conferenza sul “momento groenlandese” dell’Europa.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Allarme bomba per cinque siti a Parigi: evacuati Istituto di studi politici e torre Montparnasse; Parigi, evacuata la sede della France Insoumise per un allarme bomba; Francia, minacce e allarmi bomba a Parigi a France Insoumise per l’omicidio Deranque; Allarme bomba a Parigi, evacuate Torre Montparnasse e Sciences Po: Le facciamo saltare in aria.
Parigi, allarme bomba in diversi siti: evacuazioniA Parigi cinque siti, tra cui l'università di Sciences Po e la Torre Montparnasse, sono stati evacuati a causa di diversi allarmi bomba. La notizia è stata riportata dal quotidiano Le Figaro che ha ci ... msn.com
Allarme bomba a Parigi, evacuate Torre Montparnasse e Sciences Po: Le facciamo saltare in ariaPaura a Parigi dove sarebbero scattati una serie di allarmi bomba simultanei in alcuni siti, tra cui Torre Montparnasse e Sciences Po Paris che sono stati ... fanpage.it
Renzo Piano ridisegna Montparnasse: la nuova visione green e pedonale per il cuore della Rive Gauche Piazze urbane, sport sui tetti e architettura sostenibile. Ecco come il progetto di Renzo Piano Building Workshop intende trasformare il centro commercial - facebook.com facebook