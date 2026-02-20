Allarmi bomba a Parigi evacuate Torre Montparnasse e Sciences Po | cosa è successo

Un falso allarme bomba ha causato l’evacuazione della Torre Montparnasse e dell’istituto Sciences Po a Parigi nel pomeriggio di oggi, 20 febbraio 2026. La polizia ha ricevuto telefonate minacciose che hanno seminato il panico tra studenti e impiegati. Le forze dell’ordine hanno immediatamente messo in sicurezza i siti, ispezionando gli edifici e facendo allontanare le persone presenti. La situazione è sotto controllo, ma ancora non si conoscono le motivazioni di queste telefonate.

Momenti di panico a Parigi, dove nel tardo pomeriggio di oggi, 20 febbraio 2026, sono scattati allarmi bomba simultanei in diversi luoghi simbolo della capitale francese. Le segnalazioni sono arrivate intorno alle 18, attraverso una serie di mail minatorie inviate alle autorità e contenenti la minaccia di far esplodere più siti cittadini. Tra gli edifici interessati dai provvedimenti di sicurezza figurano la Torre Montparnasse e l’istituto universitario Sciences Po, per i quali è stata disposta l’ evacuazione immediata. Le operazioni sono state coordinate dagli agenti della Questura parigina, intervenuti per mettere in sicurezza le aree e consentire le verifiche.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

