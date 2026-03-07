i falsi allarmi bomba che creano disagi veri

Negli ultimi giorni, in diverse città italiane come Bologna, Roma e Milano, sono stati segnalati numerosi falsi allarmi bomba in tribunali, stazioni e altri edifici pubblici. Questi episodi hanno causato disagi concreti alle persone coinvolte e alle autorità che sono intervenute per gestire le situazioni. Non si conoscono ancora le motivazioni o i responsabili di queste segnalazioni.

Gentile Direttore Feltri, in questi giorni ho notato una cosa che mi lascia piuttosto perplesso. In varie città italiane, Bologna, Roma, ora anche Milano, si stanno moltiplicando gli allarmi bomba in tribunali, stazioni o edifici pubblici. Poi però, puntualmente, si scopre che non c'era alcun ordigno. Mi domando: a che cosa serve tutto questo? Qual è il senso di lanciare un allarme se poi non succede nulla? Mattia Prati Caro Mattia, la tua domanda è tutt'altro che ingenua. Anzi, coglie perfettamente il punto. Ti stupisci del fatto che questi allarmi si concludano spesso con un nulla di fatto. Ma il presupposto da cui parti è già sbagliato: immaginare che l'obiettivo di chi compie queste azioni sia necessariamente quello di far esplodere una bomba o provocare vittime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Quattro (falsi) allarmi bomba in poche ore. Cosa sta succedendo a Roma?La sede di FdI in via della Scrofa, quella della stampa Estera a Palazzo Grazioli, Largo Chigi, a un passo dal palazzo che ospita il governo, e...

