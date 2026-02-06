Campania il MoVimento 5 Stelle augura buon lavoro ai nuovi presidenti e vicepresidenti di commissione del Consiglio regionale

Il MoVimento 5 Stelle della Campania ha fatto gli auguri ai nuovi presidenti e vicepresidenti delle commissioni del Consiglio regionale. Vignati, Aveta e Flocco sono pronti a lavorare su temi come turismo, agricoltura e ambiente. La nomina di queste figure arriva in un momento di rinnovamento per le commissioni, con l’obiettivo di portare avanti le questioni più urgenti per la regione.

M5S Campania: nuove nomine nelle Commissioni, avanti con lavoro, ambiente e agricoltura. "Desideriamo rivolgere un sentito in bocca al lupo a Elena Vignati, nominata vicepresidente della Commissione Turismo, Lavoro e Impresa, a Raffaele Aveta, nuovo presidente della Commissione Agricoltura, e a Salvatore Flocco, presidente della Commissione Ambiente. Siamo certi che Elena, Raffaele e Salvatore, con la loro passione, competenza e dedizione, sapranno onorare al meglio il nuovo incarico, lavorando con serietà per il bene della nostra Regione e per affrontare con visione e concretezza le sfide che ci attendono in ambiti centrali come il lavoro, l'ambiente, l'impresa e l'agricoltura.

