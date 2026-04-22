Un uomo di Falconara è stato arrestato e portato in cella dopo essere stato scoperto nel seminterrato della propria abitazione. Secondo le indagini, avrebbe esercitato violenze e ricatti sulla moglie, coinvolgendo anche abusi sessuali e la diffusione di immagini intime. La vicenda riguarda una lunga serie di comportamenti violenti e intimidatori all’interno del nucleo familiare, che hanno portato alle conseguenti misure penali.

FALCONARA - Una vita coniugale d’inferno, fatta di maltrattamenti, abusi sessuali e botte, fino alla diffusione di immagini intime della moglie. Una vita da cui una donna del Bangladesh è riuscita a fuggire, dopo l’ennesimo soccorso da parte dei sanitari del 118 che l’hanno trovata in strada sotto choc e ferita. Grazie all’aiuto della Squadra Mobile di Ancona, a cui ha confessato anni di soprusi, ora quel marito-padrone è in carcere. La pena E ci resterà per 8 anni, pena che deve scontare a seguito della condanna. La Polizia ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti del 45enne bengalese che deve scontare 8 anni di reclusione per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personale aggravate e revenge porn ai danni della moglie.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Falconara, violenze e ricatti hard alla moglie: scovato nello scantinato, va in cella

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