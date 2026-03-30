A Castelsangiovanni, due persone sono state arrestate con l’accusa di aver segregato e causato la morte di un uomo anziano, rinvenuto senza vita in uno scantinato. La vicenda, avvenuta all’interno di una famiglia, ha attirato l’attenzione dopo che le autorità hanno scoperto la situazione. Per mesi si era pensato a una morte naturale, ma l’indagine ha portato all’arresto dei due familiari coinvolti.

Il caso di Castelsangiovanni e l’arresto di moglie e figlio. Per mesi è sembrata una morte come tante. Un anziano trovato senza vita nel proprio letto, una famiglia distrutta, un epilogo silenzioso. Ma a Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza, dietro quella scena ordinaria si nascondeva un orrore sistematico. A distanza di cinque mesi dalla morte di Luigi Alberti, 85 anni, i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno arrestato la moglie, Giuseppina, e il figlio, Giuseppe, smontando quella versione iniziale che parlava di decesso naturale. L’uomo, secondo gli inquirenti, non sarebbe morto nel suo letto, ma sarebbe stato spostato e ricomposto dopo il decesso per simulare una fine dignitosa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Piacenza, orrore in famiglia: anziano segregato e morto nello scantinato, arrestati moglie e figlio

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