L’orrore di Luigi segregato e lasciato morire nello scantinato | arrestati moglie e figlio

A Piacenza, la polizia ha arrestato una donna e un uomo, rispettivamente moglie e figlio della vittima, in seguito alla scoperta del decesso di un uomo rinvenuto in uno scantinato. La vittima era stata segregata e lasciata morire nel luogo chiuso. La vicenda è stata scoperta durante un intervento di polizia, che ha portato all’arresto dei due sospettati.

Piacenza, 30 marzo 2026 – L'orrore si nascondeva tra le mura domestiche, mascherato da un decesso all'apparenza sereno e naturale. A distanza di 5 mesi dalla morte di Luigi Alberti, 85enne di Castelsangiovanni (Piacenza) trovato senza vita il 25 ottobre 2025, emerge una verità agghiacciante. Non un addio nel proprio letto, come raccontato inizialmente ai soccorritori del 118, ma un vero e proprio incubo fatto di segregazione, stenti e violenza. Nelle scorse ore, i Carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza hanno arrestato la moglie e il figlio della vittima, smontando pezzo per pezzo la loro versione dei fatti. Indagine per omicidio sulla morte di mamma e figlio di 1 anno nel lago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’orrore di Luigi, segregato e lasciato morire nello scantinato: arrestati moglie e figlio «Prima di essere ucciso Luigi Alberti patì sofferenze inenarrabili segregato nello scantinato»In manette la moglie e il figlio dell'85enne trovato senza vita in casa il 25 ottobre 2025 a Castelsangiovanni. Anziano trovato morto nel Piacentino, arrestati moglie e figlio di Luigi AlbertiA Castelsangiovanni, i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta...