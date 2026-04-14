Un libro dedicato a Fabrizio Miccoli descrive la sua esperienza in carcere, concentrandosi sulla convivenza con il compagno di cella. Tizianone, il suo compagno di detenzione, gli ha subito spiegato le regole da rispettare per adattarsi alla vita dietro le sbarre. Tra le attività, Miccoli è stato costretto a seguire anche le puntate della soap opera italiana

Il libro su Fabrizio Miccoli racconta la vita in carcere dell'ex attaccante della nazionale italiana: Tizianone, il compagno di cella, gli disse subito quali erano le regole da seguire.🔗 Leggi su Fanpage.it

Miccoli, la “terza vita” dopo il carcere e la redenzione: “Le donne mi hanno salvato”Dalla gloria del campo all’inferno giudiziario, fino a una nuova rinascita personale e sportiva.

Tax credit, finanzieria Cinecittà: acquisiti documenti su ‘M. Il figlio del secolo’ e ‘Queer’L'ipotesi della Guardia di Finanza è quella di falso in bilancio per i dirigenti della gestione precedente di Cinecittà.