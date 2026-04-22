Durante una partita tra il Como e il Milan, si è acceso un dibattito tra l’ex centrocampista e l’allenatore, focalizzato sulle diverse filosofie di gioco. Da un lato, chi preferisce una squadra che tenta di dominare il possesso palla, dall’altro, chi opta per una strategia più difensiva. La discussione mette in luce come nessun tipo di calcio possa essere improvvisato, evidenziando differenze di approccio e filosofia tattica.

La partita andata in scena ieri sera a San Siro, è l'ennesimo esempio che il calcio non è solo uno e non si vince solo in un modo. Il Como di Cesc Fàbregas si è fatto rimontare nel secondo tempo dall'Inter, che ha vinto 3-2 qualificandosi alla finale di Coppa Italia. I lariani avevano dominato soprattutto i primi minuti del primo tempo, trovando poi il doppio vantaggio con i gol di Baturina e di Da Cunha. Questo giocando nel modo sempre adattato dall'allenatore spagnolo: si attacca con passaggi veloci, fraseggi, il classico 'bel gioco' e questo a prescindere dall'avversario. Una filosofia chiara (di cui abbiamo già parlato a livello di scelte di mercato), e appena il Como l'ha cambiata, l'Inter ha ripreso vigore, trovando la doppietta di Çalhanoglu e il gol decisivo di Sucic.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fàbregas e Allegri: dominare o difendersi. Nessun tipo di calcio si può improvvisare

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