Neanche per Fabregas si può utilizzare la prova tv? Il calcio italiano premia gli scorretti tanto poi si scusano
Cesc Fabregas non ha visto assegnarsi un rigore a favore durante la partita tra Milan e Como, nonostante le immagini chiarissero il contatto. La decisione ha scatenato le proteste dei giocatori e dei tifosi, mentre gli arbitri hanno mantenuto il silenzio. In Italia, le decisioni sul campo spesso non vengono riviste con la tecnologia, anche quando ci sono evidenti errori. La mancanza di interventi immediati ha alimentato le polemiche, lasciando molti spettatori increduli davanti a questa scelta. La partita si è conclusa senza il rigore che avrebbe potuto cambiare l’esito.
È assurdo quello che è accaduto ieri sera a San Siro per Milan-Como. Un episodio che ha pochissimi precedenti – per non dire nessuno – nel calcio italiano. Fabregas dalla sua panchina, ovviamente oltre la linea che delimita lo spazio dell’allenatore, ha tirato per la maglietta Saelemaekers impegnato in un ripiegamento difensivo. Che cos’è accaduto? Al tecnico spagnolo assolutamente nulla. Ne è nato ovviamente un parapiglia e l’arbitro Mariani – che non ha visto niente, speriamo per lui, e quindi si è rivelato incapace come già La Penna pochi giorni prima – ha espulso Massimiliano Allegri e un altro della panchina del Como. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Como, il messaggio di Fabregas: “Non può essere il calcio del risultato. E si gioca pochissimo”Cesc Fabregas riflette sulla sconfitta del Como contro la Roma, affrontando temi come il poco tempo effettivo di gioco, la qualità della partita, la discussione con Mancini e le prospettive future.
Chiellini: "Oggi non si può parlare di calcio, è inaccettabile quello che è successo stasera. Rocchi non era neanche allo stadio"Giorgio Chiellini ha commentato con rabbia quanto è successo durante Inter-Juventus, spiegando che Rocchi non era nemmeno presente allo stadio.
Il paraguru Fabregas trattiene Saelemaekers per la maglia mentre sta giocando. E chi viene espulso? AllegriFabregas il paraguru fa il leale e simpatico: Chiedo scusa per la trattenuta a Saelemaekers, devo tenere le mani a casa come dice Chivu ... ilnapolista.it
Lite Allegri-Fabregas: racconto di un post partita al limite. Cosa è successo, cosa si sono detti e perchéLa partita è stata abbastanza noiosa: un 1-1 giusto per quel (poco) che si è visto in campo, frutto di errori grossolani da parte dei due portieri (uno Maignan, l'altro Butez) ... milannews.it
Neanche per Fabregas si può utilizzare la prova tv Il calcio italiano premia gli scorretti (tanto poi si scusano) Non si è mai visto un allenatore che ferma volontariamente un calciatore avversario. Fabregas resta impunito, fa pure il simpatico. Tanto sa che ness