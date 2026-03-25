Turismo e guerra in Iran Assohotel Confesercenti | Timori per tenuta flussi da Far East e Usa Valgono il 14%

Gli operatori del settore ricettivo esprimono preoccupazione riguardo agli effetti del conflitto in Medio Oriente sui flussi turistici provenienti da mercati a lunga distanza. Secondo Assohotel Confesercenti, i turisti provenienti dall’Estremo Oriente e dagli Stati Uniti rappresentano circa il 14 per cento degli arrivi complessivi e si teme che le tensioni possano influenzare la loro scelta di viaggiare. La situazione interessa anche la regione toscana e altre zone italiane.

Tra gli imprenditori della ricettività, cresce la preoccupazione per gli effetti del conflitto in Medio Oriente sulla tenuta dei flussi turistici anche verso la Toscana, in particolare da alcuni mercati a lungo raggio particolarmente importanti per il sistema ricettivo alberghiero. Secondo Assohotel Confesercenti, tra Far East, Stati Uniti e Paesi toccati più direttamente o indirettamente dalla crisi si concentra infatti una quota pari a circa 36 milioni di presenze, il 14% del totale dei pernottamenti stranieri registrati nel nostro Paese. Nel perimetro dei mercati potenzialmente esposti rientrano anzitutto i cinque Paesi coinvolti più direttamente dagli effetti iniziali della crisi, dai quali si registrano mediamente oltre 170mila arrivi annui e più di 2,5 milioni di pernottamenti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Turismo e guerra in Iran, Assohotel Confesercenti: “Timori per tenuta flussi da Far East e Usa. Valgono il 14%” Articoli correlati Guerra in Iran, l’allarme terrorismo dell’Europa per le “cellule dormienti di Teheran”. I timori su Cipro e i flussi migratoriLa parola d’ordine è allerta, durante la riunione del Consiglio Affari Interni a Bruxelles del 5 marzo: al centro la guerra in Iran e i rischi per la... La guerra in Iran costa caro. Secondo Confesercenti le imprese subiranno una stangata sulle bollette da 1.500€ annuiLa guerra in Iran non è un’affare ristretto tra Washington, Tel Aviv e Teheran, ma è una crisi globale che incide profondamente sulle tasche dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Assohotel Confesercenti Temi più discussi: Guerra, allarme Assohotel: Incoming a rischio crisi; Montecatini, stagione turistica al via: Prenotazioni a rilento, la crisi in Iran spaventa; Fano, Beatrice Fattorini nuova presidente di zona Confesercenti: Ci attendono sfide significative; Asshotel: preoccupazione per gli effetti del conflitto in Medio Oriente sul turismo in Italia - Aise.it. Iran: Assohotel Confesercenti, conflitto accende timori per la tenuta dei flussi turistici da Far East e Usa, valgono il 14% dei pernottamenti stranieriSecondo Assohotel Confesercenti, tra Far East, Stati Uniti e Paesi toccati più direttamente o indirettamente dalla crisi si concentra infatti una quota pari a circa 36 milioni di presenze, il 14% del ... giornaledellepmi.it Confesercenti, in Alto Adige fatturato in calo del 25% per la guerraGli effetti del conflitto in Medio Oriente si fanno sentire anche in Alto Adige con una contrazione del fatturato del 25% nel comparto che lavora con il turismo: I primi segnali sono già evidenti, s ... ansa.it Questa mattina, ospite Boris Rapa Presidente Assohotel Confesercenti - facebook.com facebook