Cuore bruciato orrore nell’orrore | Era già successo Viene fuori una verità atroce

Continuano le indagini sulla morte di un bambino di due anni, deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto un trapianto di cuore con un organo considerato inadatto. La vicenda ha suscitato grande scalpore, mentre emergono dettagli inquietanti su un episodio già verificatosi in passato. Le autorità stanno verificando ogni elemento relativo alle condizioni dell’organo e alle procedure adottate.

Proseguono gli accertamenti sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore effettuato con un organo ritenuto compromesso. Ma ora, come riportato dal TG1, emergono nuove indiscrezioni rilevanti. Nuovi elementi sarebbero contenuti in una relazione di 295 pagine trasmessa dalla Regione Campania al Ministero della Salute. Nel documento viene riportato che la struttura disponeva già dal 2023 di strumenti avanzati per il trasporto degli organi, tra cui il sistema "Paragonix", descritto come un contenitore di nuova generazione pensato per garantire condizioni ottimali di conservazione.