Reazione allergica dopo aver eseguito una Tac a Tricase muore 76enne per shock anafilattico | aperta un inchiesta
La Procura di Lecce ha avviato un’indagine sulla morte di un uomo di 76 anni, deceduto dopo aver subito una Tac con mezzo di contrasto presso l’ospedale di Tricase. Secondo quanto si è appreso, il decesso è avvenuto a causa di uno shock anafilattico provocato da una reazione allergica. La procura sta verificando le circostanze e le eventuali responsabilità legate all’accaduto.
La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla morte di un uomo di 76 anni, avvenuta dopo essersi sottoposto a una Tac con mezzo di contrasto presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.🔗 Leggi su Fanpage.it
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