F1 2026 cambia il regolamento a Miami | hanno vinto i piloti?

A Miami, nel contesto della stagione di Formula 1 2026, è stato introdotto un nuovo regolamento. Dopo le prime tre gare, che hanno visto la Mercedes dominare con vittorie di Russell in Australia, Antonelli in Cina e Suzuka, i piloti hanno presentato alla FIA una lista di richieste tecniche. La competizione si mantiene aperta, mentre si attendono eventuali modifiche alle norme in vista delle prossime tappe.

Dopo le prime tre gare di una stagione già sbilanciata dalla Mercedes — George Russell vincitore in Australia, Kimi Antonelli in testa al Mondiale dopo i successi in Cina e a Suzuka — i piloti hanno portato alla FIA una lista di richieste tecniche. Oggi, lunedì 20 aprile, la federazione le ha accolte. Una riunione online con gli undici team principal del mondiale, i CEO dei fornitori delle power unit e la FOM ha concordato all’unanimità una serie di modifiche al regolamento tecnico 2026. Ratifica attesa per lunedì prossimo con voto elettronico del Consiglio Mondiale FIA. Entrata in vigore: il weekend del GP di Miami, dall’1 al 3 maggio. Il retroscena: la riunione del 20 aprile.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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La FIA si sveglia solo ORA! Il regolamento 2026 non è più lo stesso!

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