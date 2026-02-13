In Fiera l' esordio di Pescare Show | tre giorni dedicati a innovazione tecnica e cultura della pesca

Pescare Show ha aperto i battenti in Fiera, portando sul palco tre giorni pieni di novità e curiosità sulla pesca. La manifestazione presenta attrezzature innovative, come sistemi di assistenza per la strumentazione di bordo e esche che imitano perfettamente il movimento delle creature marine. Quest'anno, tra le novità, ci sono anche kayak modulari di ultima generazione e guide dettagliate sulle mete di pesca più affascinanti a livello globale.

Dalle esche stampate in 3D ai motori che filtrano microplastiche, la Fiera ospita il futuro della pesca sportiva fino a domenica Strumentazione di bordo assistita, esche snodate che riproducono fedelmente il movimento subacqueo, kayak divisibili di ultima generazione e guide per le destinazioni di pesca più suggestive al mondo. Sono alcune delle novità protagoniste a Pescare Show 2026, il salone di Italian Exhibition Group inaugurato venerdì (13 febbraio) alla Fiera di Rimini e in programma fino a domenica, dove esperti e appassionati di ogni età si sono dati appuntamento per tre giorni dedicati a innovazione, tecnica e cultura della pesca sportiva e della nautica da diporto.