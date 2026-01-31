Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono lasciati? La notizia circola da qualche ora e ha fatto il giro dei social. I fan sono in fermento, molti si chiedono se la coppia, così solida e amata, abbia deciso di separarsi. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di parlare e chiarire la situazione.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono da anni una delle coppie più amate nate a Uomini e Donne. Insieme hanno costruito una famiglia e sono diventati genitori di due bambini, Ethan e Achille. Eppure, ciclicamente, tra i fan torna la stessa domanda: “Sono in crisi?” o, peggio, “Si sono lasciati?”. A riaccendere i sospetti spesso sono i pochi contenuti di coppia pubblicati sui social. Nelle scorse ore, però, Rosa ha deciso di rispondere direttamente a uno di questi commenti con un lungo sfogo. Primi problemi per Nicole e Flavio dopo la scelta? Parla lei Gossip Uomini e Donne: la domanda ricorrente per Rosa e Pietro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Rosa e Pietro si sono lasciati? Parla l’ex tronista di Uomini e Donne

Approfondimenti su Rosa Perrotta

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tornati a parlare pubblicamente delle voci di crisi che circolano da settimane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi Arriva la risposta di lei

Ultime notizie su Rosa Perrotta

Argomenti discussi: Lisa Corti camicia pietro damask design blue Affare Del Giorno | Abbigliamento; Alla Pontificia Università Gregoriana, l’intervento del Presidente del Governatorato alla conferenza su Rosa da Lima; Carabinieri, gli auguri del Comandante Generale all’appuntato Pietro Greppi che compie 102 anni; RODOLFO SCHENK.

La replica di Rosa Perrotta alle voci di crisi con Pietro TartaglioneRosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi per davvero? A parlare è lei. L’ex amato volto di Uomini e Donne ha voluto replicare alle voci svelando come stanno davvero le cose tra loro. novella2000.it

Uomini e Donne, Rosa Perrotta replica alle voci di crisi con Pietro Tartaglione: Non siamo la famiglia del Mulino Bianco, ma…Uomini e Donne, Rosa Perrotta replica alle voci di crisi con Pietro Tartaglione: Non siamo la famiglia del Mulino Bianco, ma…. isaechia.it

“Andata e ritorno da Palazzo Adriano con Ciccio e Rosa e Pietro Adragna”. Così annotava in un suo diario l’architetto ingegnere Emanuele Palazzotto (1886-1963) nel 1931 riguardo a un’escursione giornaliera in macchina con il cognato, il barone Francesco - facebook.com facebook