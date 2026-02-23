Pulizia delle spiaggia libera a Mercatello Balnea ringrazia la rete di associazioni

Il Consiglio Direttivo della Nuova Gioventù Balnea Aps ringrazia le associazioni locali che hanno organizzato una pulizia delle spiagge libere a Mercatello. Questa iniziativa è nata per rimuovere rifiuti accumulati durante l’estate e migliorare l’ambiente. Una quindicina di volontari si sono impegnati per diverse ore, raccogliendo plastica e cartoni. La collaborazione tra gruppi diversi ha rafforzato il senso di comunità e rispetto per il territorio.

Il Consiglio Direttivo della Nuova Gioventù Balnea Aps esprime un vivo e sentito ringraziamento alla rete di associazioni che, insieme a noi, ha dato vita a un gruppo affiatato, fondato su un volontariato autentico, fatto di piccoli ma concreti gesti quotidiani. La pulizia delle spiaggia libera Balnea, insieme ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico dell'associazione Autismo ogni giorno APS, rappresenta un esempio tangibile di impegno civico e inclusione sociale. Un ringraziamento particolare va alle associazioni Legambiente Salerno "Orizzonti", Volontariato Verde Pubblico Salerno e al team del Maestro Gerardo Del Guacchio con APS Solidarietà Salute Sport Sorrisi, per il supporto concreto e la collaborazione costante.