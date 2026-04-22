Ex Polveriera stop definitivo al mega impianto fotovoltaico

È arrivata la decisione definitiva che mette fine al progetto di realizzare un grande impianto fotovoltaico nell’area dell’Ex Polveriera. Dopo l’archiviazione degli atti, non ci saranno più sviluppi o iniziative legate a questa proposta. La chiusura del procedimento segna la fine di un’idea che aveva suscitato diverse discussioni tra cittadini e autorità locali. La zona resta così libera da qualsiasi intervento legato a questo specifico progetto.

"Con la recente e definitiva archiviazione degli atti, si chiude finalmente il capitolo del progetto scellerato che prevedeva un impianto fotovoltaico da 130 ettari nell’area dell’Ex Polveriera. Una parola 'fine' che mette in salvo il territorio da una visione che non abbiamo mai condiviso".🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Mega impianto fotovoltaico a Tuscania: grande 400 campi da calcio e in grado di illuminare tre volte ViterboUn nuovo maxi impianto fotovoltaico nel comune di Tuscania è vicino alla fine dei lavori. No al fotovoltaico, contro l’impianto anche il ComuneNo all’impianto agrivoltaico a terra nella zona di Fornaci, 210mila metri quadri di moduli su campi agricoli tra via del Serpente e la tangenziale...