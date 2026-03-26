Il Comune ha espresso la propria opposizione all’installazione di un impianto agrivoltaico su un’area di circa 210mila metri quadrati, situata tra via del Serpente e la tangenziale Ovest. L’impianto prevedeva l’installazione di moduli fotovoltaici su terreni agricoli della zona di Fornaci, suscitando così un rifiuto ufficiale da parte dell’amministrazione locale.

No all’impianto agrivoltaico a terra nella zona di Fornaci, 210mila metri quadri di moduli su campi agricoli tra via del Serpente e la tangenziale Ovest. A dare parere contrario è il Comune di Brescia, che ha articolato la sua motivazione, alla Provincia, indicando sei rilevazioni principali, a partire dalla relazione agronomica di progetto che propone coltivazioni di alberi da frutto e un allevamento d’api su un prato di erba medica, che sarebbe poi utilizzata come produzione di foraggio per alimentare gli allevamenti della zona. L’impianto, attorno a cui si è già sollevato l’allarme dei residenti che hanno raccolto firme per esprimere la loro contrarietà, si trova in un’area che è compresa nel Sito di interesse nazionale Brescia- Caffaro, per il quale esiste un’ordinanza sindacale che limita l’utilizzo del terreno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - No al fotovoltaico, contro l’impianto anche il Comune

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