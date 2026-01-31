Cassa integrazione è allarme Boom di ore per la straordinaria | Tessuto produttivo in sofferenza

La cassa integrazione in Italia preoccupa sempre di più. Mentre le ore complessive calano leggermente, cresce ancora il ricorso alla cassa straordinaria. Le aziende usano questa misura per far fronte alle difficoltà, e il numero di ore richieste in questa categoria aumenta notevolmente. La situazione evidenzia come molte imprese siano ancora in difficoltà e cercano strumenti per resistere.

Calano lievemente le ore complessive di cassa integrazione, ma esplode il ricorso alla cassa straordinaria. A lanciare l'allarme, ragionando sui dati dell' Osservatorio Inps sul ricorso agli ammortizzatori sociali nel 2025, è la Cgil. Il sindacato parla di "numeri che certificano una vera e propria emergenza economica, produttiva e sociale. Particolarmente allarmanti quelli relativi alla cassa integrazione straordinaria, che indicano lo stato di profonda sofferenza del tessuto produttivo emiliano-romagnolo". Ma veniamo al quadro delineato dai numeri, partendo dal 'macro' per poi approdare al dettaglio della nostra provincia.

