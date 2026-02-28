Imprese piacentine in difficoltà | nel 2025 più 60% le ore di cassa integrazione straordinaria triplicata

Nel 2025 le imprese piacentine hanno fatto ricorso a circa 1 milione e 874 mila ore di cassa integrazione, con un incremento del 58,5% rispetto all’anno precedente. La cassa straordinaria è triplicata rispetto all’anno precedente, evidenziando un aumento significativo delle ore autorizzate a sostegno dei lavoratori in difficoltà. I dati mostrano un chiaro aumento delle richieste di intervento da parte delle aziende locali.