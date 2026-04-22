Ex direttori di aziende sanitarie intascavano gli stipendi malgrado la pensione | coinvolto anche Pizzuti

Quattro ex direttori di aziende sanitarie in Campania ricevevano ancora uno stipendio da dirigente, nonostante fossero già pensionati. Tutti avevano percepito le loro pensioni e, nel frattempo, continuavano a ottenere gli stipendi relativi alle cariche ricoperte in passato. Tra loro figura anche una persona con un nome noto nel settore. L’indagine ha portato alla luce questa situazione di incongruità nei pagamenti.

Quattro ex direttori generali di aziende sanitarie campane. Quattro pensioni già incassate. E uno stipendio da dirigente che continuava ad arrivare lo stesso. Tra questi, anche Renato Pizzuti, ex direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.Danno erariale e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Quattro ex direttori di aziende sanitarie intascavano gli stipendi malgrado la pensione: "Danno erariale da 880mila euro"È di 880mila euro il danno erariale che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della... Intascavano stipendi malgrado in pensione, ‘danno erariale da 880mila euro’Tempo di lettura: 2 minutiAmmonta a oltre 880mila euro il danno erariale che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di... Contenuti utili per approfondire Quattro ex direttori di aziende sanitarie intascavano gli stipendi malgrado la pensione: Danno erariale da 880mila euroLa condotta in esame si porrebbe in violazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, che vieta il conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già ... napolitoday.it Intascavano stipendi malgrado in pensione, 'danno erariale da 880mila euro'Ammonta a oltre 880mila euro il danno erariale che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale per la Campania della Co ... ansa.it