Evo Direttore d’orchestra Columbus | Il boost da +25 che rompe il gioco! Columbus Conductor

Un nuovo aggiornamento chiamato “Direttore d’orchestra Columbus” introduce un incremento di +25, modificando significativamente le caratteristiche di un giocatore. Questa evoluzione viene presentata come un vero e proprio “cantiere” per potenziare il centrocampo, con l’obiettivo di creare un elemento più forte e dominante in quella posizione. La modifica ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che stanno analizzando le sue implicazioni nel gioco.

Non lasciarti ingannare dal nome esotico: questa Evoluzione è un vero e proprio “cantiere” per creare un mostro a centrocampo. I miglioramenti sono talmente elevati ( +25 in quasi tutte le statistiche chiave ) che possono trasformare un giocatore argento o un basso oro in un titolare inamovibile per la tua Weekend League. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Vincoli: * OVR max: 88. Posizione: CDC (Centrocampista Difensivo Centrale).. Difesa max: 98.. Stili di gioco: Max 10 Stili di gioco+: Max 2.. Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. No portieri. Analisi dei Miglioramenti: Una metamorfosi totale. Siamo davanti a una delle liste di upgrade più lunghe di sempre.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Evo “Direttore d’orchestra Columbus”: Il boost da +25 che rompe il gioco! (Columbus Conductor) Notizie correlate Evo ‘Codice del Direttore’: Visione 90 e Passaggio 92! Crea il tuo regista perfetto con 5000 crediti (Conductor’s Codex)Questa Evoluzione non punta sulla velocità folle o sulla forza bruta, ma sulla qualità pura. Columbus Crew 2 travolge il New England: trionfo netto sul campoIl Columbus Crew 2 ha ottenuto una vittoria di misura sul campo del New England Revolution II, chiudendo il confronto sul punteggio di 2-1.