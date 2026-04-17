Evade dai domiciliari per comprare la droga | arrestato

Due persone sono state arrestate dalla polizia di Stato con l’accusa di evasione dai domiciliari, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La prima persona è stata fermata mentre si trovava fuori casa senza autorizzazione, mentre l’altra è stata coinvolta in un episodio di spaccio sui mezzi pubblici. Durante le operazioni, entrambe si sono opposte all’arresto, mettendo in atto comportamenti violenti nei confronti degli agenti.

La polizia di Stato ha arrestato due persone per i reati a vario titolo di evasione, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un cittadino italiano, classe 1989, già agli arresti domiciliari, e di un cittadino straniero, classe 1985, già noto alle forze dell’ordine.I fatti sono.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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