Andrea scomparso nel nulla poi l’appello addolorato della mamma | Vi prego occhi aperti!

Andrea è scomparso nel nulla, probabilmente dopo aver lasciato la casa senza avvisare nessuno. Sua madre ha lanciato un appello disperato: “Vi prego, occhi aperti!” La comunità di San Pancrazio Salentino si muove insieme per cercarlo, mentre le ricerche si intensificano. Sono passati otto giorni senza notizie e ogni minuto aumenta l’ansia tra amici e vicini. La speranza di ritrovarlo vivo rimane viva tra le persone del paese.

L’ansia stringe in una morsa la comunità di San Pancrazio Salentino, nel brindisino, dove da ormai otto giorni si sono perse le tracce di un giovane residente. Si chiama Andrea Vetrugno, ha 26 anni, e la sua scomparsa è diventata un caso ufficiale dopo che i familiari, distrutti dall’incertezza, hanno sporto denuncia ai Carabinieri. Di lui non si hanno più notizie dallo scorso 15 febbraio, una data che segna l’inizio di un vuoto che le autorità stanno cercando disperatamente di colmare. La Prefettura di Brindisi, informata immediatamente del fatto, ha già fatto scattare il protocollo d’urgenza previsto per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le forze in campo per setacciare il territorio tra le province di Brindisi e Lecce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ad Agropoli, la famiglia di Luigi Marchesani è in allarme da tre giorni.

