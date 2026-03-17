In più di trenta stati negli Stati Uniti, cittadini, imprese e organizzazioni sono tenuti a firmare una dichiarazione in cui affermano di non aver mai sostenuto o partecipato a boicottaggi economici contro Israele. La denuncia di Greenwald mette in luce questa pratica, che vieta l’accesso a fondi pubblici a chi non si conforma a questa richiesta. La normativa riguarda esclusivamente il rifiuto di sostenere il boicottaggio contro il paese mediorientale.

Negli Stati Uniti decine di Stati obbligano cittadini, imprese e organizzazioni a firmare una dichiarazione scritta in cui promettono di non aver mai partecipato e di non sostenere alcun boicottaggio economico contro Israele. Senza questa firma – che il giornalista Glenn Greenwald chiama apertamente “giuramento di fedeltà” – non si può ottenere un contratto con lo Stato, un contributo pubblico per la ricerca medica o, in alcuni casi già accaduti, neppure gli aiuti di emergenza dopo un uragano o un’altra calamità naturale. L’intervista di Tucker Carlson a Greenwald. Nell’intervista rilasciata a Tucker Carlson, Greenwald ha spiegato la situazione con parole molto chiare e preoccupate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La denuncia di Greenwald: in oltre 30 stati USA niente soldi pubblici se sostieni il boicottaggio contro Israele

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