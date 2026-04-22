Europa digitale salute e competenze | Bruxelles lancia bandi per 63,2 milioni

Da ildenaro.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha avviato sette bandi per un totale di 63,2 milioni di euro, destinati a progetti nel settore digitale, della salute e delle competenze. Questi inviti a presentare proposte riguardano iniziative che coinvolgono vari attori del continente, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative e rafforzare le capacità nelle aree indicate. Le opportunità sono rivolte a enti pubblici, imprese e organizzazioni della società civile.

La Commissione europea ha lanciato  sette inviti a presentare proposte – per un valore complessivo di 63,2 milioni  di euro nell’ambito del programma  Europa digitale  – destinati a rafforzare l’intelligenza artificiale (IA) nei settori della  salute, della sanità digitale, delle competenze digitali e della sicurezza online.  Una parte dei finanziamenti sarà inoltre dedicata a promuovere l’adozione e la diffusione di t ecnologie digitali trasformative  in tutta Europa. “Del totale,  9 milioni  saranno destinati allo sviluppo dello s creening delle immagini basato sull’IA  nei centri medici, un ambito con un notevole potenziale per migliorare la prevenzione, l’individuazione precoce e la diagnosi di tumori e malattie cardiovascolari”, afferma l’Esecutivo Ue con una nota.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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