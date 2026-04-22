Europa digitale salute e competenze | Bruxelles lancia bandi per 63,2 milioni

La Commissione europea ha avviato sette bandi per un totale di 63,2 milioni di euro, destinati a progetti nel settore digitale, della salute e delle competenze. Questi inviti a presentare proposte riguardano iniziative che coinvolgono vari attori del continente, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative e rafforzare le capacità nelle aree indicate. Le opportunità sono rivolte a enti pubblici, imprese e organizzazioni della società civile.

La Commissione europea ha lanciato sette inviti a presentare proposte – per un valore complessivo di 63,2 milioni di euro nell’ambito del programma Europa digitale – destinati a rafforzare l’intelligenza artificiale (IA) nei settori della salute, della sanità digitale, delle competenze digitali e della sicurezza online. Una parte dei finanziamenti sarà inoltre dedicata a promuovere l’adozione e la diffusione di t ecnologie digitali trasformative in tutta Europa. “Del totale, 9 milioni saranno destinati allo sviluppo dello s creening delle immagini basato sull’IA nei centri medici, un ambito con un notevole potenziale per migliorare la prevenzione, l’individuazione precoce e la diagnosi di tumori e malattie cardiovascolari”, afferma l’Esecutivo Ue con una nota.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Sviluppo delle competenze e occupazione: al via i bandi Fse+ per l’Istruzione tecnica superiore in ToscanaL’amministrazione regionale toscana imprime una forte accelerazione alle politiche attive del lavoro e all’alta formazione specializzata.

Prima infanzia, a Bruxelles nasce l’Alleanza europea: focus su qualità e competenze localiAl Parlamento europeo il lancio dell’iniziativa promossa da Fondazione Reggio Children e Università di Gand: coinvolte città, Regioni e società...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: IA per salute e sicurezza online, da Commissione Ue risorse per 63,2 milioni di euro; Programma Europa Digitale: nuovi fondi UE per l'intelligenza artificiale e la sicurezza; salute e sicurezza online: dalla commissione ue 63,2 milioni di euro per sostenere l’innovazione dell’ia - Aise.it; Dall’Ue 63,2 milioni per l’intelligenza artificiale in sanità e sicurezza online.

IA per salute e sicurezza online, da Commissione Ue risorse per 63,2 milioni di euroDel totale, spiega la Commissione in una nota, 9 milioni di euro saranno destinati allo sviluppo dello screening delle immagini basato sull’IA nei centri medici, un ambito con un notevole potenziale ... quotidianosanita.it

L’Europa investe sull’intelligenza artificialeSi aprono oggi sette inviti a presentare proposte, per un valore complessivo di 63,2 milioni di € nell’ambito del programma Europa digitale, destinati a rafforzare l’intelligenza artificiale (IA) nei ... irpinia24.it

MyTower cresce in Europa: focus su #supplychain e #logistica digitale. Il gruppo francese accelera il consolidamento del mercato europeo acquisendo TDI, Winddle e Belharra e-SCM. Scopri di più x.com

Esiste un “interruttore di spegnimento” digitale a disposizione degli Stati Uniti che potrebbe di colpo interrompere i servizi in Europa. L’Italia è tra i Paesi a rischio. - facebook.com facebook