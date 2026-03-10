La regione Toscana ha annunciato l’avvio di nuovi bandi Fse+ dedicati all’Istruzione tecnica superiore. Questi finanziamenti puntano a rafforzare le competenze dei giovani e a favorire l’occupazione attraverso progetti di formazione mirata. Le risorse sono destinate a enti e istituzioni che intendono sviluppare percorsi di alta specializzazione. L’obiettivo è incrementare le opportunità di inserimento lavorativo nel settore dell’istruzione tecnica.

L’amministrazione regionale toscana imprime una forte accelerazione alle politiche attive del lavoro e all’alta formazione specializzata. Attraverso una recente delibera di Giunta, è stato autorizzato un investimento complessivo di 5.365.000 euro per delineare e finanziare la nuova offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). L’iniziativa, supportata dalle risorse del programma europeo Fse+ 2127, si inserisce organicamente all’interno di “Giovanisì”, il progetto istituzionale dedicato all’autonomia delle nuove generazioni. La misura è concepita per agevolare l’inserimento occupazionale di una vasta e diversificata platea, che include giovani, individui in cerca di prima occupazione, disoccupati e personale già impiegato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sviluppo delle competenze e occupazione: al via i bandi Fse+ per l’Istruzione tecnica superiore in Toscana

Articoli correlati

Leggi anche: Famiglia e lavoro, rapporto di Sviluppo Lavoro Italia: Cresce l’occupazione, l’istruzione riduce i divari

Confindustria e Digit’Ed insieme per lo sviluppo delle competenzeConfindustria e Digit’Ed hanno avviato un tavolo di lavoro per una collaborazione per lo sviluppo del capitale umano con l’obiettivo di promuovere un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sviluppo delle competenze e occupazione...

Temi più discussi: Sviluppo competenze specialistiche delle Pmi; Confindustria e Digit’Ed insieme per lo sviluppo delle competenze; Linee guida per lo sviluppo organizzativo del terzo settore; Presentati i risultati dell’iniziativa in sinergia dei fondi PNRR ed Erasmus+ per le mobilità di alunni e docenti.

La Regione Campania finanzia nuovi Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze06/08/2018 - La Regione Campania ha approvato la delibera di programmazione finanziaria di 15.750.000 milioni per il finanziamento dei Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze. La costituzione ... regione.campania.it

Hub delle Competenze: 27 dipendenti pubblici formati tra Europrogettazione e project management. Oltre l’80% certificatoSi è concluso oggi, nella Sala Celestino V di Palazzo Silone, il percorso formativo dedicato all’europrogettazione e al project management realizzato nell’ambito del progetto Hub delle Competenze, ini ... regione.abruzzo.it

L'insetticida rappresenta un potenziale rischio per lo sviluppo cerebrale dei più piccoli ed è accusato di causare moria di api. Nei test del Salvagente lo abbiamo trovato nelle fragole, nel concentrato di pomodoro e nello spumante - facebook.com facebook

Pallavolo A2M - Colpo grosso: la Sviluppo Sud Catania s’impone 3-1 in casa della capolista Tinet Prata x.com